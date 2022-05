Fiumicino, Caroccia: “Facciamo il punto sulle opere nel nord del comune”

“Lavori pubblici realizzati e da realizzare sull’area nord del territorio: si terrà mercoledì 11 alle ore 17,30 in via del Fontanile di mezzaluna 401 (cooperativa della carne) un incontro pubblico per fare il punto della situazione focalizzato, questa volta, sul nord del Comune”. Lo dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Angelo Caroccia.

“Vogliamo condividere e illustrare alla cittadinanza quanto realizzato in questi anni, i cantieri in partenza e le opere la cui progettazione è in via di ultimazione e che presto inizieremo a realizzare – prosegue Caroccia -. Con noi ci sarà anche il sindaco Montino e il vice sindaco Di Genesio Pagliuca. Con l’indispensabile ausilio dei tecnici dell’assessorato, illustreremo quali cantieri si apriranno a breve ad Aranova, Testa di lepre, Maccarese, Focene, Granaretto e altre località. Inoltre Acea Ato 2 illustrerà opere in fase di sviluppo in queste zone, Anas illustrerà, oltre allo svincolo sull’Aurelia in via di completamento, anche il secondo intervento che partirà poco più avanti, all’inizio di via Michele Rosi con innesto e cavalcavia con via Aurelia. Infine Engie illustrerà l’importante progetto che sta mettendo in campo sulla totalità degli edifici e scuole Comunali eliminando totalmente la dipendenza da gas e gasolio, arrivando ad un’autosufficienza energetica con notevole risparmio economico e di emissione di Co2”.

“Sono tanti i temi che affronteremo – conclude Caroccia -, tutti importanti per la vita quotidiana delle cittadine e dei cittadini che vivono in questa porzione del territorio del Comune”.