Fratoianni: “Da mesi chiediamo l’escalation diplomatica”

La guerra è Bucha con le sue atrocità infinite. Ma la guerra è anche quello che racconta Report.

Perchè la guerra cancella il bene e trasforma tutti in bestie in lotta per la vittoria e la sopravvivenza.

Costi quel che costi, a volte anche la sicurezza e la vita dei propri connazionali.

Per questo ormai da mesi chiediamo l’escalation diplomatica

Dobbiamo smettere di banalizzare questo dramma, raccontandolo come fosse una partita di calcio, come se a noi spettasse solo il compito di scegliere per chi tifare. Non è questa la realtà.

Noi siamo dalla parte delle vittime, del popolo ucraino. Ma siamo coloro che sanno che non c’è salvezza possibile per loro quando infuriano i bombardamenti.



