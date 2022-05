Fratoianni: “Ignorare il passato ci porterà solo a riviverlo”

Ancora una volta le parole di Papa Francesco risuonano con forza all’interno dell’avvilente dibattito pubblico del nostro Paese sulla guerra.

Parole scomode, che non piacciono a chi tira le fila, non a caso ignorate da buona parte del sistema dei media e della politica.

Pace

Parole pronunciate avendo in mente l’orizzonte della Pace, che contrastano duramente con la propaganda interventista in cui siamo immersi.

Parole di chi si interroga, di chi cerca di comprendere cosa ci abbia portato fin qui e su come si possa mettere fine alla tragedia umana della guerra.

Perché ignorare il passato ci porterà solo a riviverlo

E allora, dico solo che mi piacerebbe molto vedere i leader europei prestare attenzione a queste parole e interrogarsi, sinceramente, se quella intrapresa sia la strada giusta per ottenere una Pace stabile e duratura. Purtroppo, non ho molte speranze che avvenga.



var url273165 = “https://vid1aws.smiling.video//SmilingVideoResponder/AutoSnippet?idUser=1149&evid=273165”;

var snippet273165 = httpGetSync(url273165);

document.write(snippet273165);