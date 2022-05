Di Battista: “Mai aver paura delle proprie idee e mai, dico mai, lasciarsi intimorire dall’arroganza altrui”

Così Alessandro Di Battista sulla sua pagina Facebook:

La scena di Friedman che pulisce la sedia dove si era appena seduto Conte è patetica così come patetiche sono state le risatine in studio. I giornalisti hanno il diritto/dovere di criticare i politici ma non hanno alcun diritto (ancor di più se “ospiti” nel nostro Paese) di mancare di rispetto ad una forza politica e, dunque, ai cittadini che la sostengono.