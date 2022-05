Expo 2030, confronto Commissione-Municipio VI su riqualificazione sociale del quadrante Tor Vergata

La Commissione Expo 2030 ha audito oggi il presidente del Municipio VI, Nicola Franco, nell’ambito delle interlocuzioni propedeutiche alla presentazione delle proposte dei consiglieri al Comitato Promotore dell’evento.

Oggetto del dibattito, la possibilità di utilizzare gli investimenti legati all’Esposizione Universale come volano per la crescita economica e sociale del territorio.

Sia la Commissione che il presidente Franco hanno convenuto sulla necessità di progettare e realizzare nuovi collegamenti per il quadrante, attualmente allo studio del Dipartimento Mobilità, e sull’impellenza di offrire ai residenti dello stesso nuove opportunità sotto il profilo sociale e culturale.

Riconvertire i padiglioni Expo

Durante la seduta si è anche parlato della possibilità di riconvertire i padiglioni Expo, una volta ultimato l’evento, in nuove scuole, centri di aggregazione, laboratori teatrali e scuole di musica. Veri e propri spazi educativi e polifunzionali che andrebbero a colmare le lacune odierne del territorio il quale, a fronte di una estensione di oltre 113 mila chilometri quadrati e di oltre 260 mila abitanti – di cui la maggior parte giovani famiglie con figli -, dispone soltanto di tre istituti superiori.

La Commissione Expo proseguirà il ciclo di audizioni con i principali attori del territorio allo scopo di individuare le strategie più idonee da implementare in ottica evento e di lasciare un’eredità permanente, in termini di strutture e opportunità, ai residenti del quadrante.

Lo dichiarano, in una nota, i gruppi consiliari capitolini M5S e LcR.