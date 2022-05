Di Battista: “La facilità nel trovare miliardi di euro da spendere in armi è davvero scandalosa”

Così Alessandro Di Battista sulla sua pagina Facebook:

La facilità nel trovare miliardi di euro da spendere in armi è davvero scandalosa. Ancor di più se raffrontata alla difficoltà (evidentemente voluta) nel reperire le stesse risorse per la sanità, l’istruzione, per la formazione lavorativa o per salvare un Paese in difficoltà. L’Italia si avvia ad aumentare di 14 miliardi di euro all’anno la spesa per la difesa. 14 miliardi all’anno, il doppio di quel che investe nelle università.

Soldi nostri che finiscono (per lo più) in armi in un momento in cui crolla il potere d’acquisto degli italiani. Qualcuno neppure se ne accorge mentre centinaia di migliaia di persone sono costrette a modificare addirittura le scelte alimentari di base.

L’Europa strozzò la Grecia quando la si poteva salvare con cifre infinitamente inferiori a quelle che si stanno “investendo” affinché la guerra in Ucraina non abbia fine. Per non parlare dei 30 miliardi di dollari (più o meno una legge finanziaria in Italia) che Biden ha chiesto al Congresso di spendere per Kiev. Una parte (forse) andrà in aiuti umanitari. La gran parte non andrà a Kiev ma a Boston, Chicago, Bethesda e alle altre città che accolgono le industrie belliche nordamericane.