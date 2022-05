Ucraina: la Luiss non rinnova osservatorio internazionale di Orsini

La Luiss comunica che l’accordo di collaborazione con Eni per la realizzazione dell’Osservatorio sulla sicurezza internazionale, affidato dall’ateneo al professor Alessandro Orsini, è giunto a scadenza da circa due mesi e non sarà rinnovato: così in una nota l’ateneo romano.

Nel comunicato si legge ancora

“Per questa ragione, i canali di comunicazione dell’Osservatorio, incluso il sito internet ‘sicurezza internazionale’, da oggi non sono più attivi”. Orsini è intervenuto spesso negli ultimi due mesi come commentatore sui giornali e come ospite in talk show televisivi con analisi sul conflitto in corso in Ucraina dal 24 febbraio.

Fonte: agenzia dire



