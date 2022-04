Qualificatasi “Città che legge” già nel 2018, finalista nella competizione per il titolo di Capitale italiana del libro 2022, Pescara ha rinnovato, con delibera di Giunta comunale n. 308 del 19/04/2022, il Patto per la lettura, strumento di governance promosso dal Centro per il libro e la lettura del MiC per attuare politiche di promozione del libro e della lettura.

Pescara è capofila nella creazione e sottoscrizione del Patto per la lettura già nel 2017 attraverso la strutturazione della Rete permanente per la promozione del libro e della lettura Pescara legge (aggiornata con determina n. 668 del 13-04-2022), una rete territoriale, fondata su un’alleanza di scopo che riceve il suggello dell’ufficialità proprio grazie alla sottoscrizione del Patto per la lettura, documento di indirizzo da parte di tutti i soggetti coinvolti, che si prefigge di ridare valore all’atto di leggere come momento essenziale per la costruzione di una nuova idea di cittadinanza, promuovendo la lettura con continuità, attraverso una stabile collaborazione tra enti pubblici, istituzioni scolastiche e soggetti privati per realizzare pratiche condivise.

La Rete permanente per la promozione del libro e della lettura è sempre aperta a nuove adesioni , secondo le modalità specificate nell’Avviso pubblico da parte di soggetti diversi: Province, Ambiti territoriali di zona, Unioni di Comuni, Scuole, Biblioteche, Fondazioni, Associazioni, Altri enti del Terzo settore, Librerie, Case editrici, Istituti culturali, Università, Presidi sanitari e strutture ospedaliere e socio-sanitarie, Centri sociali e polivalenti, Istituti penitenziari, Servizi per l’assistenza e la tutela della salute, Luoghi di ritrovo, Centri studi e ricerche, Media, Edicole, Soprintendenze, Istituti o enti religiosi, Cinema e teatri, Soggetti profit, Gruppi di lettura e Privati cittadini.

Dopo aver aderito alla RETE è possibile sottoscrivere il Patto di Pescara per la Lettura inviando la scheda di sottoscrizione al referente del Patto daniela.luciani@comune.pescara.it



