Mattarella: “Italia pronta ad altre sanzioni alla Russia”

“L’Italia è pronta ad eventuali altre sanzioni” alla Russia, “senza alcuna esitazione“. Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, durante un intervento al Consiglio europeo. “Dobbiamo scongiurare il pericolo dell’accrescersi di avventure belliche di cui, l’esperienza insegna, sarebbe difficile contenere i confini. Dobbiamo opporre la decisa volontà della pace, diversamente ne saremmo travolti”.

“Non si può arretrare dalla trincea della difesa dei diritti umani e dei popoli. La ferma e attiva solidarietà nei confronti del popolo ucraino e l’appello al governo della Federazione Russa perché sappia fermarsi, ritirare le proprie truppe, contribuire alla ricostruzione di una terra che ha devastato, è conseguenza di queste semplici considerazioni. Alla comunità internazionale tocca un compito: ottenere il cessate il fuoco e ripartire con la costruzione di un quadro internazionale rispettoso e condiviso che conduca alla pace“.

“La Federazione Russa, con l’atroce invasione dell’Ucraina, ha scelto di collocarsi fuori dalle regole a cui aveva liberamente aderito, contribuendo ad applicarle”.

“DIALOGO NON FORZA, HELSINKI NON JALTA”

“Distensione, per interrompere le ostilità. Ripudio della guerra, per tornare allo statu quo ante. Coesistenza pacifica, tra i popoli e tra gli Stati. Democrazia come condizione per il rispetto della dignità di ciascuno. Infine, Helsinki e non Jalta: dialogo, non prove di forza tra grandi potenze che devono comprendere di essere sempre meno tali“. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, parlando al Consiglio d’Europa, prende “a prestito” delle parole “dal linguaggio della cosiddetta ‘guerra fredda’“.

Fonte: agenzia dire



