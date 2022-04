Letta risponde ai contestatori: “Noi la libertà la rispettiamo”

Dopo le contestazioni ricevute al corteo nazionale per il 25 aprile di Milano, il segretario del Partito democratico Enrico Letta prende posizione su Twitter: “A Milano un Corteo pieno di giovani. Bello essere in mezzo a voi per testimoniare i valori dell’antifascismo – è la premessa del leader dem – E dire ai contestatori che ci vogliono fuori dal Corteo che noi invece la loro libertà la rispettiamo e non ci sogneremmo mai di metterli fuori dal Corteo”, puntualizza Letta.

Polemiche

Le polemiche sono sorte dalla contestazione di un gruppetto di manifestanti, che con cori e slogan ha criticato Letta (“Servo della Nato”) e il Pd (“Il 25 aprile non è una ricorrenza, fuori il Pd dalla Resistenza”), prendendosela anche con il governo Draghi e la Nato sulle tensioni in Ucraina.

Fonte: agenzia dire



