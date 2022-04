Roma, Bonessio (Europa Verde): “Celebriamo e difendiamo il 25 aprile contro l’orrore e la violenza”

“Nel giorno del 77° anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo con grande orgoglio siamo scesi in piazza al fianco dell’ANPI per ricordare, celebrare e continuare a difendere i valori della vita democratica, della libertà, dell’uguaglianza e della giustizia sociale, conquistati grazie al sacrificio e al martirio di tanti partigiani che hanno pagato con la vita la lotta per la Liberazione e la conquista della democrazia”, così il consigliere capitolino di Europa Verde Ecologista, Ferdinando Bonessio al termine della manifestazione che si è svolta questa mattina a Roma in Largo Benedetto Bompiani organizzata dall’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia.

“Oggi attraverso il ricordo abbiamo celebrato la Resistenza del popolo italiano che ha combattuto contro gli orrori e l’oppressione del nazifascismo, consegnando al nostro Paese una prospettiva di libertà e democrazia, diventati capisaldi del quel prezioso quanto inestimabile lavoro dei Padri Costituenti che è la Carta Costituzionale. “A questo proposito” dice Bonessio “voglio ricordare che l’articolo 11 recita ‘L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo’.

Mai come in questo momento storico c’è bisogno di fare memoria di questi valori per riaffermare, soprattutto tra le nuove generazioni, il senso e l’importanza di alcuni concetti come l’unità nazionale, la democrazia, la libertà d’informazione, la centralità del Parlamento, la solidarietà sociale, la tutela dei diritti umani in Italia e nel Mondo, la giustizia ambientale internazionale, il rispetto delle risorse naturali e degli eco-sistemi, riaffermando la pace come unico e solo mezzo per perseguire una solida convivenza civile. Celebriamo il 25 aprile, oggi come ieri e come ogni giorno dell’anno, con l’auspicio di festeggiare presto la ritrovata pace, capace ancora una volta di prevalere sulle logiche dell’orrore e della violenza” ha concluso in una nota il consigliere Ferdinando Bonessio.