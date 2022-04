Di Battista: “Assange, molto probabilmente, finirà i suoi giorni in un carcere di massima sicurezza americano per aver svelato i crimini di guerra occidentali”

Così Alessandro Di Battista sulla sua pagina Facebook:

Se i grandi politici europei che da settimane non fanno altro che celebrare le presunte libertà occidentali credessero davvero a ciò che dicono, oggi stesso, dovrebbero convocare una riunione straordinaria a Bruxelles per sottoscrivere un documento ufficiale da inviare alla ministra degli interni britannica per chiederle di non firmare l’estradizione di Assange.

Assange, molto probabilmente, finirà i suoi giorni in un carcere di massima sicurezza americano per aver svelato i crimini di guerra occidentali. Probabilmente uscirà solo in un sacco nero, proprio come quelli che hanno contenuto le vittime degli orrori che ha avuto il coraggio di mostrare al mondo intero. E tutto questo accadrà anche per la codardia di quei politici che lo hanno sacrificato sull’altare delle loro carriere politiche sfavillanti economicamente ma ripugnanti eticamente.