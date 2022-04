Droga, GdF Catania: sequestrato mezzo quintale di sostanze stupefacenti

I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Catania, all’esito di un servizio di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, hanno sequestrato complessivamente 47 kg tra marijuana, hashish e cocaina e hanno tratto in arresto due uomini, di 40 e 35 anni, residenti a Catania.

L’attività repressiva è iniziata a seguito dell’intensificazione, nell’imminenza delle festività pasquali, dei servizi antidroga nell’ambito della provincia di Catania, condotte dalle unità specializzate del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Catania.

Attività repressive

In particolare, le attività repressive – anche a seguito del potenziamento dell’attività informativa sul territorio – si sono concentrate in primo luogo su un deposito, oggetto di plurime segnalazioni in merito a movimentazioni sospette, soprattutto in orari notturni

Sono stati così disposti diversi servizi di osservazione e di controllo, all’esito dei quali, raccolti i preliminari elementi di riscontro, è stato effettuato un intervento repressivo.

All’atto dell’ingresso presso il predetto deposito è stato immediatamente identificato un soggetto, 40 anni, originario di Catania, proprietario dell’immobile.

Le conseguenti attività di perquisizione hanno consentito così di rinvenire circa 29 kg di sostanze stupefacente – e, nel dettaglio, 22,5 kg. di marijuana tipo amnesia, ad elevato effetto stupefacente, 3,8 kg di hashish e 2,4 kg. di cocaina – oltre a un bilancino e a strumenti per confezionare lo stupefacente.

Esame elementi

Dall’esame degli elementi rivenuti durante le operazioni di perquisizione è emerso che lo stupefacente sottoposto a sequestro era stato inviato dalla Spagna, a mezzo trolley spediti tramite corrieri, verso plurimi indirizzi della provincia catanese.

Le attività si sono così concentrate su un’ulteriore spedizione in arrivo a Catania: le conseguenti attività ispettive hanno permesso di intercettare la spedizione e sequestrare complessivi 19 kg di marjuana di tipo amnesia e trarre in arresto il destinatario della spedizione.

A conclusione delle attività sono così stati sequestrati, complessivamente, 47 kg. di sostanza stupefacente tra marijuana, hashish e cocaina.

Entrambi i soggetti ritenuti responsabili – nell’attuale stato del procedimento, in cui non si è pienamente realizzato il contraddittorio con le parti – sono stati arrestati in flagranza di reato, ai sensi dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990.

L’arresto, su richiesta della Procura della Repubblica di Catania, è stato convalidato dal Giudice per le indagini preliminari presso il locale Tribunale.

L’attività investigativa si colloca nel più ampio quadro delle attività poste in essere dal Comando Provinciale della Guardia di finanza di Catania volte alla repressione della produzione e dello spaccio di sostanze stupefacenti e a tutela, in particolar modo, delle fasce più deboli della popolazione.



