Molisensi, il nuovo portale turistico del Molise debutta in Bit

Sarà presentato ufficialmente in BIT (Borsa internazionale del Turismo) il nuovo portale di turismo in Molise, Molisensi. Il nuovo progetto – già totalmente realizzato – sarà ospitato nello stand della Regione Molise che anche quest’anno, a Milano, incontrerà buyers da tutto il mondo.

Una iniziativa nata da una joint venture tutta molisana, formata da imprenditori, professionisti in ambito turistico riconosciuti a livello nazionale e istituzioni, che ha lo scopo di dare un contributo importante al rilancio definitivo del settore nella regione.

Molisensi è un portale completo di ogni informazione che si propone di essere un punto di riferimento fondamentale per chi decide di trascorrere un periodo di vacanza in Molise.

Dalle destinazioni alle esperienze di viaggio, alle proposte di soggiorno, Molisensi racconta il Molise più autentico, con le sue unicità, compresi gli eventi più importanti della regione.

Il progetto di destination portal ha la funzione di promuovere digitalmente il territorio molisano nelle sue espressioni più variegate, motivazionali ed esperienziali.

Offre al pubblico una navigazione semplice ed essenziale per raggiungere con facilità ogni punto di interesse in Molise.

Oltre ad illustrare in maniera completa ed entusiasmante le destinazioni, Molisensi è un vero e proprio affascinante viaggio alla scoperta delle tantissime cose che in Molise si possono fare: che si tratti di famiglie, di sportivi, di amanti della buona tavola o di eventi tradizionali, di turismo en plein air, su

Molisensi possono trovare ogni genere di attività, attrazioni da visitare, luoghi da non perdere.

Ogni angolo della regione è stato “setacciato” minuziosamente per non tralasciare le attrattive di interesse per viaggiatori provenienti da qualunque parte del mondo.

“L’aspetto più sorprendente del lavoro – hanno dichiarato dal team – è stato scoprire che in Molise esistono tante piccole realtà imprenditoriali che lavorano incessantemente per rendere fruibile il nostro territorio ai visitatori, e per questo meritano una adeguata visibilità”.

La joint venture creata appositamente per il lancio di questo ma anche di nuovi progetti che sono già in cantiere, ha pensato a uno spazio web che potesse racchiudere tutto quello che il Molise può offrire.

Gli ideatori si dicono davvero orgogliosi del lavoro svolto. E assicurano che questo è solo l’inizio: il portale sarà uno strumento attraverso il quale – insieme al lavoro che stanno già facendo le istituzioni, le realtà imprenditoriali private – consacrerà definitivamente il Molise nell’olimpo delle eccellenze turistiche.

Per esplorare il nuovo portale clicca su molisensi.com