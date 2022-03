Russia-Ucraina, Galli: “La guerra potrebbe peggiorare la pandemia Covid a Kiev”

“Certamente la situazione del Covid in Ucraina peggiora la situazione in Ucraina, che è uno dei Paesi in area europea dove ci sono state meno vaccinazioni. Da questo punto di vista quindi c’è meno protezione. Ma non ritengo che a livello europeo, la pur numerosa compagine di profughi possa significativamente spostare gli equilibri degli altri Paesi europei. Il problema potrebbe riguardare maggiormente gli Stati confinanti che accoglieranno più profughi, come la Polonia. Ma il rischio va rapportato al tasso di vaccinazione e dalla capacità organizzativa per fronteggiare la situazione”. Ai microfoni di iNews24, Massimo Galli, già direttore delle malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, ritiene che non esista il rischio del peggioramento della pandemia negli altri Paesi europei, anche con l’arrivo dei profughi.

Per quanto riguarda l’aumento dei contagi registrato in Italia, l’infettivologo afferma

“Con il liberi tutti c’era da aspettarselo. Qui in Italia la situazione epidemiologica è complessivamente favorevole, ma in Cina hanno appena chiuso un’area di 17 milioni di persone a causa di un focolaio di Omicron. E basta guardare i dati della Gran Bretagna per capire che anche lì la storia non è andata meglio nell’ultimo periodo. In generale in Europa, dove ci sono segnali che vengono interpretati come un liberi tutti, l’infezione rialza la testa. Non credo in modo pericoloso, ma comunque tale da dimostrare che la partita non è chiusa”. Tuttavia, continua, “non siamo in una situazione che rischia di diventare grave. Ma come ho detto, una maggiore attenzione e una minore politica politicante di basso livello, sarebbero una piacevole prospettiva”. Per politica politicante, Galli intende “L’atteggiamento di chi vuole abolire la mascherina, il Green pass e gridare liberi tutti ha un solo significato: strizzare l’occhio ai No-vax e agli scettici nei confronti del vaccino e alle lobby interessate. (Alcuni politici ndr.) Non hanno voglia di considerare che la riapertura con il Green pass dà ulteriori garanzie a tutti. Tuttavia sono per riconsiderare la certificazione verde”.

Il Green pass, secondo l’infettivologo, va prorogato

“Per me assolutamente sì, su questo non ho dubbi” e “La mascherina, come ho detto molte volte, è uno strumento di protezione individuale e va utilizzata con intelligenza. Volerla trasformare in un simbolo negativo di cui liberarsi, è l’atteggiamento di una politica abbastanza deteriore”.

Fonte: iNews24.it