Frosinone, Trasporto pubblico locale: nuovo orario e nuove tariffe agevolate

È in vigore il nuovo orario del trasporto pubblico locale, attraverso le autolinee del gestore, Cialone Tour Spa. Va sottolineato il fatto che la flotta dei veicoli, seguendo le indicazioni della programmazione ambientale dell’amministrazione Ottaviani, è interamente ecologica.

I 21 automezzi della flotta del Tpl sono, infatti, tutti euro 6, dotati di cabina cardioprotetta con defibrillatore, telecamere interne, pedana per accesso persone diversamente abili, geolocalizzazione e app dedicata che, in diretta, comunica all’utenza l’arrivo del mezzo, con i relativi orari di tutte le linee. Inoltre, la tabella dei percorsi dei mezzi è stata aggiornata in modo da poter coincidere con le partenze e gli arrivi dei treni che, con la fermata Tav, sostano a Frosinone. Le navette, all’interno della programmazione delle corse, sono inserite, infatti, proprio in corrispondenza degli orari sia dei treni superveloci, sia dei regionali più frequentati.

SIRGAT

Dalle ore 9 di martedì 1° marzo 2022, inoltre, il portale regionale SIRGAT sarà disponibile per l’inserimento delle richieste di Agevolazione Tariffaria per il Trasporto Pubblico Locale per l’anno 2022. Potranno inserire le richieste tutti i cittadini residenti a Frosinone con un reddito ISEE fino ai 25.000 €. Previste maggiorazioni, per quanto riguarda le agevolazioni, in caso di situazioni di criticità sociale ed economica (come il possesso di reddito ISEE non superiore ad euro 15.000) o di particolari condizioni (disabilità; nuclei monoparentali con almeno un figlio a carico; nuclei con almeno 4 figli a carico, ad esempio).

Effettuata la registrazione su https://agevolazionitariffarietpl.regione.lazio.it/agevolazionitariffarietpl/security_login.flyingWeb

si potrà procedere all’inserimento della richiesta nel sistema.

Tenuto conto delle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria, le richieste dovranno poi essere trasmesse al Comune di Frosinone mediante posta elettronica certificata (pec@pec.comune.frosinone.it) oppure tramite mail ordinaria (protocollo@comune.frosinone.it), unitamente alla documentazione. Per informazioni, è possibile rivolgersi all’ufficio mobilità del comune di Frosinone, contattando Roberto Tempesta al numero 0775/2656235; roberto.tempesta@comune.frosinone.it.



