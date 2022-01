Municipio II, Fabiano: “Il prefetto ascolti anche gli enti territoriali su ipotesi di sgomberi e sfratti”

Lo apprendiamo troppo spesso dai giornali e, altrettanto spesso, dalla convocazione di tavoli istituzionali dedicati agli sgomberi e agli sfratti che dovrebbero avvenire anche nel nostro Municipio!

In cima alla lista degli sgomberi sembra esserci, infatti, anche lo stabile occupato di Viale delle Provincie 2, oltre alle due grandi occupazioni di Viale del Policlinico e di Corso d’Italia.

Donne, uomini e bambini perfettamente inseriti nel nostro tessuto sociale

Intanto, intendo chiarire che tutte le persone costrette a occupare questi stabili lo hanno fatto per rispondere a uno stato di necessità, riconosciuto come tale dal nostro Municipio. Donne, uomini e bambini perfettamente inseriti nel nostro tessuto sociale, persone alle quali abbiamo da diversi anni riconosciuto i diritti di cittadinanza primari: documenti, scuola, servizi sanitari e sociali.

Per il nostro Municipio non sono invisibili né tanto meno indesiderati: sono nostri concittadini e concittadine.

La situazione è davvero surreale: da ormai troppi anni in questa città si è interrotto un sistema di supporto istituzionale sul diritto alla casa. Non si assegnano case e non si programmano interventi su emergenze alloggiative che vengono rappresentate diffusamente da sempre più frequenti occupazioni di stabili abbandonati, per stato di necessità. È arrivato il momento di chiedere al Prefetto di Roma, al Sindaco e al Presidente della Regione di scongiurare con ogni mezzo necessario gli sgomberi in programma e, ove non fosse possibile, di prevedere un passaggio obbligatorio da casa a casa. Costruiamo insieme un’alternativa inderogabile.

L’istituzione di un tavolo che ci coinvolga

È necessario, urgente, l’istituzione di un tavolo che ci coinvolga e che ci dia lo spazio necessario per pianificare insieme a tutti i soggetti coinvolti, a partire proprio da chi in quelle occupazioni vive, per trovare delle soluzioni alternative a disposizione subito sul territorio. Questo ci consentirebbe di non sradicare completamente le famiglie che nel nostro Municipio hanno trovato una comunità di riferimento.

Così in una nota Rino Fabiano, Assessore Ambiente e Sport Municipio Roma II.