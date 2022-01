Roma, il 30 gennaio seconda domenica ecologia

In esecuzione della deliberazione di Giunta Capitolina n. 242 del 19 luglio 2011, inerente provvedimenti per la prevenzione e il contenimento dell’inquinamento atmosferico, e secondo il calendario di date fissate per l’attuazione del blocco totale domenicale della circolazione veicolare, stabilito dalla Memoria di Giunta n. 81 del 16 dicembre 2021, domenica 30 gennaio 2022 è previsto il secondo appuntamento invernale con le domeniche ecologiche.

Pertanto, con Ordinanza alla firma del Sindaco si dispone

A) la limitazione della circolazione per tutti i veicoli a motore endotermico nella ZTL “FASCIA VERDE” del P.G.T.U. nell’orario: 7.30 – 12.30 e 16.30 – 20.30 anche se forniti di permesso di accesso e circolazione nelle zone a traffico limitato.

Inoltre

B) sull’intero territorio comunale gli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale degli ambienti dovranno essere gestiti in modo che, durante il periodo di funzionamento giornaliero consentito (massimo 12 ore) non siano superati i valori massimi di temperatura dell’aria indicati.

“La riduzione delle fonti di emissioni è uno degli obiettivi fissati dall’’Agenda 2030, un imperativo categorico per la salvaguardia della qualità dell’aria che respiriamo” commenta l’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo Dei Rifiuti, Sabrina Alfonsi. “Le domeniche ecologiche sono uno strumento che ci consente di agire per limitare l’impatto del traffico sull’ambiente che ci circonda. Le giornate scelte sono state infatti individuate tenendo conto dei periodi potenzialmente critici per le condizioni meteorologiche di stabilità atmosferica, e calendarizzate in modo da evitare concomitanze con particolari eventi di interesse collettivo o festività religiose”.

Tra le principali deroghe ed esenzioni previste nel provvedimento ci sono quelle per i veicoli a trazione elettrica e ibridi, per quelli alimentati a metano, GPL o Bi-Fuel, per i veicoli a benzina euro 6, per i veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili o trattamenti sanitari per la cura di malattie gravi e per quelli utilizzati per il trasporto di persone finalizzato all’effettuazione di accertamenti o trattamenti sanitari connessi all’emergenza COVID-19, compresa la somministrazione dei vaccini.

Per l’elenco completo delle esenzioni/deroghe consultare il testo integrale dell’ordinanza sul portale di Roma Capitale