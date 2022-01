Collatino, arrestato un 38enne mentre tentava il furto di un’auto

Si comunica, nel rispetto dei diritti dell’indagato (da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) che, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un 38enne romeno, senza fissa dimora e con precedenti, con l’accusa di tentato furto aggravato.

La segnalazione giunta al 112

La scorsa notte, a seguito di alcune segnalazioni giunte al 112, i Carabinieri sono intervenuti in via Prenestina, in zona Collatino, sorprendendo l’uomo, all’interno di un’autovettura regolarmente parcheggiata, che armeggiava sotto il volante, nel tentativo di avviare il motore mediante attivazione dei fili elettrici dopo averne divelto e danneggiato il relativo quadro.

I Carabinieri hanno immediatamente bloccato il 38enne e hanno sequestrato gli arnesi da scasso che stava utilizzando.

Il veicolo è stato riaffidato al proprietario mentre l’arrestato è stato portato in caserma e trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo.