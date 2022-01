Furti in casa: quanto è sicura Roma?

I furti domestici, si sa, sono uno dei reati più temuti in assoluto, e chi crede che questi crimini siano ormai in calo e stiano lasciando spazio a nuove forme di criminalità, si pensi ad esempio a quelle che viaggiano via web, è purtroppo destinato a ricredersi.

Da Nord a Sud, infatti, capita ancora di ricevere delle indesiderate “visite” le quali comportano danni economici più o meno accentuati, senza ovviamente trascurare il fastidio di veder violato quanto di più privato ci sia, ovvero la propria casa.

Ma qual è la situazione di Roma per quel che riguarda questi furti? La Capitale può dirsi una città sicura, oppure no?

Le statistiche riguardanti Roma

Per rispondere a questa domanda è possibile far riferimento all’Indice della Criminalità de Il Sole 24 Ore, un report che propone le statistiche relative ai reati compiuti nelle province italiane durante il 2020.

La situazione della Capitale per quel che riguarda i furti in casa, purtroppo, non è tra le più rosee: rapportando il numero di episodi alla popolazione, infatti, Roma risulta essere al quarantesimo posto in Italia, con 198,1 furti in casa ogni 100.000 abitanti.

Va detto che quello di Roma, peraltro, è risultato essere il numero assoluto più grande d’Italia per quanto riguarda questo tipo di reati: nel 2020, infatti, sono stati ben 8.583, senza trascurare il fatto che tale statistica verte sui soli episodi denunciati, di conseguenza il numero reale potrebbe essere ancora più alto.

Si può dunque affermare che la Capitale non si affatto sicura per quanto concerne questa minaccia; ci sono sicuramente delle province che hanno palesato un rapporto tra popolazione e reati ancor più elevato, ma la situazione romana è tutt’altro che invidiabile.

Rendere sicure le abitazioni: porte blindate e serramenti sono fondamentali

Si auspica, ovviamente, una maggiore sicurezza a livello generale, ma anche i cittadini devono incrementare i livelli di guardia se vogliono evitare di essere vittima dei “topi d’appartamento”.

Anzitutto è fondamentale rendere inviolabile la casa installando porte e serramenti di qualità.

Una buona porta blindata dovrebbe appartenere almeno alla classe antieffrazione 3 o 4, come è il caso delle porte blindate a Roma di Ariete Porte Blindate, senza trascurare ulteriori caratteristiche tecniche quali le capacità di isolamento termico ed acustico.

L’importanza degli infissi non è da meno, soprattutto se l’abitazione è ubicata a pianterreno o a un piano basso: finestre e portefinestre, dunque, in questi casi dovrebbero essere sempre protette con delle grate di sicurezza, o comunque da serramenti in grado di resistere efficacemente ai tentativi di effrazione.

Le soluzioni tecnologiche

Possono ovviamente essere utilissimi i sistemi di videosorveglianza, oggi di gran lunga più economici rispetto al passato e dunque acquistabili anche da chi non ha un grosso budget a disposizione; a questo riguardo è bene sottolineare che essi devono essere rispettosi delle norme in materia di privacy, quindi sostanzialmente non devono catturare immagini eccedenti rispetto a quanto necessario per l’inviolabilità dell’immobile.

Anche il mondo degli impianti antifurto si è molto evoluto, e oggi basta veramente poco per innalzare in maniera esponenziale i livelli di sicurezza della propria abitazione.

Tra le soluzioni più moderne si possono senz’altro citare gli antifurti domotici, i quali possono essere monitorati e gestiti da remoto utilizzando apposite App, e gli antifurti nebbiogeni, i quali, non appena scatta l’allarme, creano una fitta coltre di fumo che induce il malintenzionato a scappare.