Fiumicino, Stasio: “Cuore e professionalità nel fare i tamponi ai disabili, grazie alla Misericordia”

“L’attenzione, la cortesia, la professionalità e l’abnegazione dei ragazzi della Misericordia nel fare i tamponi covid ai giovani disabili dell’associazione Insieme con i disabili è stata encomiabile”. A parlare è il delegato del Sindaco per la disabilità, Mauro Stasio.

Fare i tamponi a ragazzi con diverse patologie non è una cosa semplice

“Fare i tamponi a ragazzi con diverse patologie non è una cosa semplice; non solo ci vuole grande professionalità e attenzione, ma ci vuole pazienza, e cuore. Per questo l’attenzione mostrata dai ragazzi guidati da Elisabetta Cortani non è affatto scontata. Ma, va detto, nel caso della Misericordia non è una sorpresa; è infatti l’ennesima dimostrazione di quel cuore che ogni giorno mettono nell’assistere i cittadini di Fiumicino.

Sapevamo che erano preparati e disponibili, lo abbiamo visto nel primo durissimo periodo della pandemia quando sono andati persino in Lombardia a dare una mano a chi ne aveva bisogno, ma toccare con mano per l’ennesima volta questa incredibile disponibilità – conclude Stasio – non può che fare bene al cuore”.