Fiumicino, Lega: “Hub per molecolari al collasso. Regione intervenga”

Sette o peggio otto ore in fila per eseguire un tampone molecolare. È assolutamente necessario potenziare gli hub di Fiumicino. Siamo al collasso. Una situazione indecorosa per un paese civile, pure in un momento di assoluta emergenza come questa. Chiedo al sindaco Montino un intervento forte nei confronti della Regione Lazio totalmente inerme. Non si può continuare così, soprattutto oggi con i casi in costante aumento.