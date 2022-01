Covid, Massimo Galli: “Non conteggiare positivi? No se si teme solo la zona rossa”

“In generale, prima di rivedere le regole bisogna ragionarci”. Massimo Galli, già direttore di Malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano, ai microfoni di iNews24, appena guarito dal Covid, è scettico sulla possibile decisione di modificare il conteggio dei ricoveri in ospedali. “Ad esempio sulla discussione del conteggio dei posti in ospedale, che prevede di distinguere tra pazienti ricoverati per Covid e quelli ricoverati per altro ma sono positivi al Covid. Per gli ospedali, in termini di gestione ed utilizzo dei posti letto, cambia poco. È comunque un sovraccarico da Covid. Se il motivo è che si teme il passaggio a zona arancione o rossa, casomai bisogna considerare se l’attuale condizione epidemiologica giustifica o no le fasce a colore”, ed aggiunge: “Se le fasce a colore debbano dipendere dal conto in ospedale fatto in questo modo. Il punto è cercare di essere il più possibile razionali e non confondere il dato epidemiologico con gli aspetti organizzativi e gli interventi gestionali”.

Sulle regole anti-contagio invece il virologo richiama alla prudenza

“Tutto sommato continuerei a seguire la situazione con cautela non lasciandoci prendere da fughe in avanti e al tempo stesso senza esagerare nelle chiusure e limitazioni.

Sulla quarta ondata, Galli afferma: “In questi giorni si sta iniziando ad osservare una flessione della curva. È da vedere però se derivi dal fatto che c’è una diversa politica di tamponi adottata dalla gente stessa. Molti stimano, e credo che non sbaglino, che gli infetti reali siano molti di più di quelli registrati”.

Infine Galli commenta la necessità di avere al più presto un vaccino aggiornato per la variante Omicron: “Si va verso questa direzione. L’abbiamo detto in tanti da diverso tempo. Non l’hanno detto le autorità e le case farmaceutiche perché non era possibile agire rapidamente, perché sarebbe stato un onere non da poco. Andrebbe messo a regime un sistema di produzione che corrisponda a tutti i ceppi circolanti e questo non è facile. Non è solo un problema di aggiornamento del vaccino, ma anche di produrne la quantità necessaria e di distribuirlo. Non si fa da un giorno all’altro”.

Fonte: iNews24.it