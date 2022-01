Potere al popolo. Certo, ma quale?

Viviamo un periodo difficilissimo dove la pandemia è solo la punta di iceberg che galleggia in acque putride.

Chi ha poteri di governo si proclama democratico ma nella realtà disprezza il popolo.

Il tecnico delle banche d’affari, l’unto da Bruxelles insieme ai migliori che ha chiamato nel proprio empireo, ha fallito miseramente su tutti i fronti.

La riforma del fisco ha agevolato solo il ceto medio.

L’aumento della bolletta energetica fulmina giorno dopo giorno centinaia di imprese

Le lunghe file fuori le farmacie ed i centri vaccinali sono l’emblema di come è stata gestita l’emergenza Covid-19; dov’è quel figliuolo che doveva affrontare con esperienza e competenza il compito per il quale è stato chiamato? Sarà, forse, impegnato nelle analizzare le file degli italiani durante il Black Friday. Le cronache, come detto, narrano di cittadini in coda per ore al freddo per un tampone perché il sistema è saltato; a questo misfatto si aggiunga l’incapacità di assumersi le proprie responsabilità. Altrove, per molto meno, ci si dimette; da noi, invece, si ottengono genuflessioni da quasi tutta la stampa che è sempre più a suo agio nell’appecoronarsi all’uomo della provvidenza finanziaria.

L’Istat parla di crescita dell’occupazione ma la vita reale ci urla il dolore di milioni di italiani che vivono nel limbo del working poor grazie ad un lavoro che ha sempre più le sembianze di schiavitù legalizzata. I morti sul lavoro non fanno più notizia se non in articoletti dove si leggono le solite patetiche e ridicole promesse dei politicanti di turno.

Qualcuno ha avvisato l’imberbe ministro che mentre lui si diletta tra una poltrona ed un viaggio all’estero, la povertà non solo non è stata abolita ma è così in salute che tra le sue fila ha 1 italiano su 10?

C’è un ministro che, nonostante il nome speranzoso, è a capo di un ministero che vede diminuire la speranza di vita degli italiani.

Sempre più giovani, specie quelli per davvero migliori, scappano all’estero e così alcuni comuni del Sud sono diventati agglomerati di edifici abitati neanche dai fantasmi.

Chimera giustizia

Le aule dei tribunali, in molti casi, sono i luoghi meno idonei dove trovare la giustizia. La giustizia è amministrata in nome del popolo. Ho più di un dubbio: quale? Cosa è successo dopo lo scandalo che ha visto coinvolto il più giovane presidente dell’ANM nonché membro del CSM?

Lo stato nazionale, a furia di cessioni di sovranità, si è sciolto come neve al sole di fronte alla oligarchia “Europa”. La sovranità continua ad appartenere al popolo ma non il popolo di cui facciamo parte io e lei caro lettore. Il popolo sovrano è quello delle banche, degli speculatori finanziari, delle multinazionali.

Il PNRR e le modalità di spesa dei suoi fondi ne sono l’emblema. Spesa che non solo non risolverà i problemi reali degli italiani ma andrà a scapito di chi, in base a quanto ha stabilito l’Europa, doveva ricevere quasi il 70% delle risorse ma alla fine avrà solo il 30%. Che dicono i deputati ed i senatori meridionali in merito?

Parliamoci chiaro, il nostro è un paese dominato dalle mafie che opprimono gli onesti e che premiano gli ammanicati, gli intrallazzatori, i percettori di rendite di posizione e gli speculatori. Se lo paragono ad una latrina dove gli stronzi sguazzano alla grande, rischio di beccarmi una querela da qualche stronzo…

Com’è la storiella di quel tale che ha finanziato la mafia e che vuol diventare presidente della repubblica? C’è poco da ridere perché non è uno scherzo.

Cultura

C’è bisogno di una rivoluzione culturale perché è solo grazie alla cultura che il mondo potrà salvarsi.

Se la scuola e l’università sono, però, decadute se i partiti sono una uguale marmellata immangiabile, se l’etica è la grande assente chi e cosa dovrà farla?

Il popolo. Solo quando il popolo avrà la consapevolezza del proprio potere, di essere il solo titolare della sovranità, questo schifo sarà spazzato via.

Quale popolo? Di certo non il loro…



