Fratoianni: “Un’assurdità priva di basi scientifiche, che rischia di mandare al collasso un settore che dà lavoro ad oltre 15mila persone”

Se dovesse passare, sarebbe permessa la sola coltivazione di piante per fini industriali (meno del 10% dell’attuale produzione) e la vendita per fini terapeutici sarebbe esclusiva delle farmacie.

Un’assurdità priva di basi scientifiche, che rischia di mandare al collasso un settore che dà lavoro ad oltre 15mila persone, la maggior parte giovani under 35.

Mentre in tutto il mondo si parla di legalizzazione della cannabis e riduzione del danno, da noi si pensa a far tornare il proibizionismo. Davvero ridicoli.

Refuso proibizionista

Si cancelli immediatamente questo refuso proibizionista dal documento della conferenza Stato-Regioni e la si smetta con queste fantasiose crociate ideologiche.

Il Paese reale ha già dimostrato di essere molto più avanti della politica di palazzo, raccogliendo le oltre 500mila firme per il referendum in pochi giorni.

Una grande dimostrazione di partecipazione e democrazia.

E sono certo che lo farà ancora, questa primavera, con il proprio voto.

Per dire finalmente SI alla cannabis legale.



