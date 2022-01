Dal 10 gennaio altre quattro regioni in zona gialla

Salgono i contagi e aumentano le regioni italiane che si tingono di giallo. Ad abbandonare la zona bianca, a partire da lunedì 10 gennaio, saranno Abruzzo, Toscana, Emilia- Romagna e Valle d’Aosta, come previsto dalla nuova ordinanza firmata dal ministro Roberto Speranza. Le quattro regioni si aggiungono alle altre undici che si trovano già in zona gialla: Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Veneto, oltre alle province autonome di Bolzano e Trento.

Il ritorno in zona gialla “non fa sostanzialmente nessuna differenza

L’unica è che dentro i ristoranti i tavoli sono più piccoli, cioè con meno persone. Nella sostanza non cambia praticamente nulla”, ha detto il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. Se il cambio di colore per Marsilio non è determinante, ad esserlo è il criterio di classificazione dei casi positivi che arrivano in ospedale. “Abbiamo chiesto anche di rivedere la classificazione dei casi in ospedale- ha detto- Abbiamo una percentuale importante di persone, e lo stesso avviene in tutte le regioni, che vanno in ospedale per altre ragioni, ma al tampone risultano positive e vengono quindi spostate nei reparti di malattie infettive e conteggiati nel numero relativo alle soglie di criticità”. Il presidente ha quindi ricordato che il sistema individuato insieme al Governo era stato pensato “per valutare quanto il Covid impatta sugli ospedali per cui incentrato su quelle persone che ci finiscono per colpa del Covid e non su quelle asintomatiche che vengono scoperte una volta arrivate per ragioni diverse, perché questo non ha incidenza dal punto di vista dell’impatto sanitario”.

MAZZEO: “SU CAMBIO DI COLORE INCIDONO I NO VAX”

“I tassi di occupazione dei ricoveri in area medica e delle terapie intensive in Toscana hanno superato le soglie del 15% e del 10%, oggi siamo al 19% e al 18,9%, soprattutto a causa dell’alta incidenza dei non vaccinati tra i ricoverati”, sottolinea il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo. La principale differenza tra la zona bianca e la zona gialla “sta nel fatto che servirà il green pass rafforzato per consumare anche al banco o all’aperto, ma è un segnale che ci indica che bisogna rispettare le regole ed essere prudenti. Non mi stancherò mai di ripeterlo: la vaccinazione è l’arma più efficace per battere il virus e renderlo meno pericoloso in caso di contagio. E a chi ancora è scettico o rifiuta l’idea del vaccino, chiedo di leggere uno dei tanti appelli di no vax pentiti dopo essere finiti in terapia intensiva. Il vaccino protegge e salva la vita a noi stessi e alle persone a cui vogliamo bene”.



