Covid, 219mila nuovi casi e 198 decessi

Sono 219.441 i nuovi contagi da covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di 1.138.310 tamponi molecolari e antigenici effettuati. Il tasso di positività è dunque del 19,28%, in aumento rispetto al 17,3% di ieri (189.109 nuovi casi su 1.094.255 test). Le vittime sono invece 198, in calo rispetto a ieri (231).

Sono 1.467 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 39 più di ieri

Gli ingressi giornalieri sono 177. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 13.827, 463 in più rispetto a ieri. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione civile e ministero della Salute. Con i nuovi casi odierni, gli italiani attualmente positivi sono oltre un milione e mezzo.

Fonte: agenzia dire



