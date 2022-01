Frosinone, nuove caldaie per la scuola Ricciotti

L’amministrazione Ottaviani sta proseguendo nell’attuazione del programma di manutenzione ordinaria e straordinaria su tutti i plessi scolastici del territorio. L’assessorato ai lavori pubblici e manutenzioni, coordinato da Angelo Retrosi, tra i diversi interventi programmati e in corso di realizzazione, ha predisposto il rifacimento della centrale termica della scuola secondaria di I grado “Ricciotti”. La centrale a servizio dell’istituto, infatti, ha da tempo denunciato problemi di funzionamento, gestiti con interventi di manutenzione straordinaria a causa del grado di usura delle caldaie, a cui si è posto rimedio, d’urgenza, con l’installazione di un gruppo di generatori temporaneo a noleggio per poter assicurare la continuità didattica nell’edificio scolastico.

Sostituzione

Da un esame dello stato attuale si ritiene, dunque, che sia opportuna la sostituzione integrale delle caldaie con nuovi generatori modulari a condensazione alimentati a gas della potenza complessiva di 640 KW, analoga a quella presente, oltre all’installazione di uno scambiatore di calore separante, dal punto di vista idraulico, il circuito primario dal secondario e di un impianto di addolcimento acqua da porre sulla linea di carico di entrambi i circuiti. L’importo complessivo delle lavorazioni può essere stimato in 61.000 euro. I lavori verranno affidati a seguito di trattativa diretta sulla piattaforma Mepa, che possa assicurare tempi realizzativi brevi. Al fine di assicurare continuità al pubblico servizio, nelle more della procedura finalizzata all’acquisto e all’installazione del nuovo impianto, l’ufficio ha predisposto la determina di noleggio di una caldaia modulare a condensazione, incluso scambiatore di calore a piastre, sicurezze e circolatore, per sei settimane eventualmente prorogabili.



