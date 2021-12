Di Battista: “Nell’Italia dei migliori succede tutto questo…”

Così Alessandro Di Battista sulla sua pagina Facebook:

1. Servizi da terzo mondo per chi è obbligato a farsi un tampone ed il super commissario che paragona le file per i molecolari con quelle per gli i-phone. 2. Le deleghe relative al “controllo” sui magistrati affidate all’avvocato di Berlusconi. 3. Mascherine ffp2 rese obbligatorie senza che nessuno dalle parti del governo abbia pensato a calmierare i prezzi delle stesse. 4. La legge contro le delocalizzazioni scritta dagli operai della GKN (e presentata dal senatore Matteo Mantero come emendamento alla manovra finanziaria) bocciata.

5. Ritoccato il tetto degli stipendi dei super dirigenti della Pubblica amministrazione.

6. Riforma IRPEF che premia dirigenti e manager e non gli operai, già fiaccati dal caro-bollette e da tutto quel che stiamo spendendo in tamponi e farmaci vari.

7. Solite oscene marchette in legge di bilancio per tenere buoni i parlamentari che garantiscono un voto a Tizio o Caio che sognano il Quirinale, in cambio di gruzzoli di denaro pubblico da spendersi sul proprio territorio.

Questa è la realtà. Tutto il resto è conformismo.