Covid-19, De Vito (Misto): “Gestione nuova ondata imbarazzante”

“Se ne era parlato per giorni di una nuova possibile ondata a ridosso delle festività, che mi sarei aspettata un’organizzazione meno imbarazzante. Nel pieno di quello che appare purtroppo a tutti gli effetti come un nuovo picco di contagi, scopriamo che è praticamente impossibile verificare l’eventuale positività per mancanza di tamponi rapidi nei drive in e nelle strutture pubbliche, per non parlare dell’impossibilità di prenotare tamponi molecolari in tempi rapidi”

Difficoltà in tutto il territorio, dal nord al sud

“Difficoltà in tutto il territorio, dal nord al sud. Leggo testimonianze di farmacie prese d’assalto, lunghe file per le strade, prenotazioni arrivate ormai oltre i primi giorni del 2022 ma soprattutto iniziano a scarseggiare i rifornimenti, compresi i tamponi ‘fai da te’ che un Governo previdente avrebbe dovuto inviare gratuitamente alle famiglie. Abbiamo gestito una pandemia, presi alla sprovvista, con modi e termini che ci sono stati riconosciuti anche all’estero, ora che dovremmo essere rodati non siamo capaci di prevedere a 360 gradi quali possano essere le necessità. Tutta la corsa sul vaccino, sul green pass, sulle aperture o chiusure, senza pensare che in molti, soprattutto i giovani, avrebbero considerato l’idea di sottoporsi ad un tampone, prima e dopo le feste, per scongiurare un possibile contagio”

L’unica alternativa per tamponi covid è rivolgersi al privato

“L’unica alternativa è rivolgersi al privato con costi estremamente onerosi che non tutti si possono permettere di spendere, per verificare il proprio stato di salute. La conseguenza di tutto questo potrebbe essere la libera circolazione di persone, potenzialmente positive e contagianti, che rinunciano ai test per lunghe attese o costi elevati. Di questo passo non sarà difficile veder aumentare vertiginosamente il numero dei positivi. Mi auguro solo che chi avrebbe dovuto gestire l’emergenza sulla base di dati ed eventi già noti, non continui a dormire sugli allori e si attivi velocemente per scongiurare ulteriori possibili conseguenze”

Lo dichiara Francesca De Vito, consigliera al Gruppo Misto della Regione Lazio