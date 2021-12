Presutto (M5S): “Quirinale? La scelta migliore può passare solo attraverso il coinvolgimento di tutti i parlamentari“

“Continua l’elencazione dei nominativi papabili per l’individuazione del futuro Presidente della Repubblica, ma ribadisco che bisogna andare oltre al totonomi, e concentrarsi sulla modalità di scelta che vede come attori principali i parlamentari presenti al Senato ed alla Camera”. Dichiara il Senatore Vincenzo Presutto del Movimento 5 Stelle.

Continua il Senatore Presutto

“È necessario trovare un buon nome ed anche in tempi brevi, dimostrando una grande compattezza delle forze politiche presenti in Parlamento. Teniamo inoltre presente che la scelta del Presidente della Repubblica dovrà anche garantire la prosecuzione di questo Governo, in quanto condizione molto importante per continuare a fare fronte all’emergenza sanitaria e contenere la pandemia, ed allo stesso tempo garantire l’attuazione del Pnrr in termini di efficienza ed efficacia per rendere l’Italia un Paese sempre più moderno ed evoluto. Solo in questo modo l’Italia potrà continuare ad assicurarsi quel ruolo importante nel novero delle potenze mondiali.”

Conclude Presutto

“Il passaggio elettorale dell’elezione del Presidente della Repubblica, ora che abbiamo appena approvato la Legge di Bilancio, è l’atto politico più importante che ci attende per rafforzare le condizioni di garanzia utili a dare slancio economico al Paese e rassicurare i cittadini in merito alla continuazione dell’adozione delle misure sanitarie per contenere la pandemia.

Tutti motivi che rendono assolutamente imprescindibile e necessario il pieno coinvolgimento dei Parlamentari per addivenire alla migliore scelta del futuro Presidente della Repubblica e nel più breve tempo possibile”.