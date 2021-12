Emergenza coronavirus Fiumicino, chiusi il 7 gennaio in via precauzionale asili nido e scuole dell’infanzia

“Visto l’elevato numero di contagi che si registra sul nostro territorio, anche tra la popolazione più giovane, ho deciso con un’ordinanza, al solo scopo precauzionale e per evitare un ulteriore incremento di casi, di chiudere tutti gli asili nido e le scuole dell’Infanzia comunali nella giornata di venerdì 7 gennaio.

Decisione per salvaguardare i bambini

Ovviamente è una decisone presa nell’interesse delle bambine e dei bambini che frequentano tali scuole oltre che del personale scolastico che vi lavora, considerando anche che èun venerdì dopo un giorno di festa. Invito tutta la popolazione alla massima prudenza, soprattutto in queste giornate di festività natalizie in cui le persone si incontrano per festeggiare”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.