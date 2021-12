Fiumicino, Volotea annuncia nuova rotta tra Roma e Nantes

Volotea, la compagnia aerea low cost che collega tra loro città di medie dimensioni e capitali europee, annuncia la sua prima rotta internazionale dall’Aeroporto di Roma Fiumicino alla volta di Nantes, capoluogo del dipartimento della Loira.

Disponibile a partire dall’8 aprile 2022

Il nuovo collegamento, disponibile a partire dall’8 aprile 2022, avrà 2 frequenze settimanali, il lunedì e il venerdì, pari a un’offerta di 28.000 in vendita. Il volo per Nantes si aggiunge ai collegamenti in regime di continuità territoriale da e verso i tre scali sardi di Alghero, Cagliari e Olbia disponibili presso lo scalo capitolino.

“Siamo davvero entusiasti di annunciare il nuovo collegamento Roma Fiumicino-Nantes, attraverso il quale puntiamo a rafforzare l’asse turistico tra la Capitale e la Francia: grazie a Volotea, i passeggeri laziali potranno decollare verso una delle più affascinanti regioni d’oltralpe e, allo stesso tempo, ci auguriamo di poter intensificare il flusso di viaggiatori incoming, desiderosi di conoscere le meraviglie della città eterna. La rotta si aggiunge a quelle già operative, dallo scorso ottobre, in regime di continuità e che hanno segnato il nostro debutto assoluto a Roma. Scendere in pista con i nostri aerei, in uno scalo come il Da Vinci, costituisce per Volotea una grande occasione di crescita: continueremo a sfruttare ogni opportunità per rafforzare la nostra presenza a livello locale, senza dimenticare la nostra mission di migliorare la connettività di città poco servite e collegare scali di medie dimensioni a capitali europee, come appunto Roma.” – ha commentato Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea.

“Siamo molto felici per l’annuncio di quest’oggi. Il lancio di questa nuovo collegamento per Nantes – ha commentato Federico Scriboni, Head of Aviation Business Development di Aeroporti di Roma – consentirà di rafforzare ancor di più la profonda vicinanza nei rapporti culturali e commerciali tra Italia e Francia, storicamente il secondo mercato internazionale per ADR ed è certamente un’ulteriore conferma dell’importanza strategica di Roma. Dopo lo start up dei collegamenti in continuità sulla Sardegna è nata e si sta consolidando un’ottima cooperazione con Volotea, che auspichiamo possa crescere sempre più e portare presto ad ulteriori evoluzioni positive.”

Tutte le rotte Volotea sono disponibili sul sito www.volotea.com e nelle agenzie di viaggio.