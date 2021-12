Scuole, Alviggi (Anp Milano: “Il ritorno in classe in sicurezza dipenderà da come verranno gestite le feste in famiglia”

“Le ultime due settimane sono state complicate da questo punto di vista, abbiamo assistito a un’impennata notevole di casi. I referenti Covid non hanno fatto altro che inserire dati con il supporto della segreteria, perché è stato un continuo di casi positivi. A questi si aggiungono gli studenti in quarantena per i contatti extra-scolastici”. Lorenzo Alviggi, dell’Associazione Nazionale Presidi di Milano e dirigente scolastico dell’ITST Artemisia Gentileschi della città meneghina, ai microfoni di iNews24 aggiunge che “negli ultimi cinque o sei giorni, al problema dell’aumento dei casi si è sommato quello della gestione dell’obbligo vaccinale. Alcuni docenti inizialmente si sono rifiutati di ricevere alcuni documenti, probabilmente su consiglio di avvocati. Abbiamo avuto parecchie situazioni critiche”.

Secondo Alviggi, il ritorno in classe in sicurezza a gennaio dipenderà dai vaccini e dai comportamenti adottati durante le feste natalizie

“Auspico che le terze dosi facciano effetto e che dopo le feste, soprattutto nel caso del personale scolastico, ci sarà una copertura maggiore. Molto dipenderà anche da come verranno gestite le feste fuori dalla scuola. Se si farà attenzione, probabilmente ci sarà un rientro migliore della chiusura, che in Lombardia è domani (mercoledì 22 dicembre ndr.). Preoccupano però, i positivi vaccinati che hanno sintomi lievi o sono asintomatici”.

