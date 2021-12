Presutto (M5S): “Approvato mio emendamento da 700mila euro per finanziare progetti locali”

“E’ stato approvato nel corso dell’istruttoria della legge di bilancio, a mia prima firma, l’emendamento che aumenta le risorse del Fondo rotativo per la progettualità, alimentato con le stesse risorse di Cassa Depositi e Prestiti, per 700 mila euro, e per tutto l’anno 2022. La norma, relazionata ad interventi specifici e coerenti con il Pnrr, consente pertanto a CDP, di finanziare progetti a valere sul Fondo per un ammontare complessivo di 700 mila euro.” Lo comunica in una nota il senatore Vincenzo Presutto, componente M5S della commissione bicamerale di vigilanza su Cassa Depositi e Prestiti.

Vincenzo Presutto spiega

“Un risultato eccellente che permetterà al Fondo di essere proprio quello strumento indispensabile per il finanziamento della progettazione degli enti locali, fin dalla fase di attuazione, ed in relazione a tutti quei progetti tesi a preservare l’ambiente e la sostenibilità”.

Ha concluso Presutto dicendo

“Pertanto, ora, con il rifinanziamento approvato con l’emendamento, è possibile, riavviare l’operatività del Fondo potenziando al contempo il supporto alla progettazione degli enti territoriali, anche per sostenere gli sforzi di implementazione del PNRR, fin dalla strategica fase di progettazione delle opere”.