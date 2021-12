Suppletive Roma, Fedeli (PD): “Candidatura unitaria sarebbe stato un segno di serietà”

“Esprimere una candidatura unitaria sarebbe stato un segno di serietà , anche perché tutti puntavano a candidare una figura femminile importante e sarebbe stato giusto provare a condividere questa scelta”. Lo ha dichiarato in un’intervista a iNews24 la senatrice del Pd, Valeria Fedeli, che ha poi proseguito: “Dispiace non sia stato possibile, detto questo abbiamo messo in campo una dirigente importante del Pd, una femminista, e sono sicura che conquisterà il collegio”.

Sulle accuse di uno schiacciamento eccessivo nei confronti del M5s, Fedeli ha spiegato

”C’è una reciproca autonomia visto che siamo due forze politiche diverse. Noi siamo il Pd e loro il M5s, siamo stati alleati nel governo Conte 2 e continuiamo a dialogare e a confrontarci sui temi che riteniamo importanti per il Paese. Nessuno è schiacciato verso qualcun altro, e sicuramente non lo è il Partito Democratico”. Sulle affermazioni di Salvini affinché Draghi rimanga a Palazzo Chigi, l’esponente Dem. ha successivamente commentato: “Non so quale siano le intenzioni del segretario della Lega, dico però che questo utilizzo dei nomi tirati da una parte e dall’altra non mi sembra dignitoso”. Sul Quirinale e sulla condivisione della scelta dei candidati tra le forze parlamentari, Fedeli ha poi concluso: “Spero davvero in un riscatto della politica e che si crei la condizione per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica già al primo scrutinio. Questo sì che sarebbe un segno di maturità e responsabilità nei confronti del Paese”

LINK ALL’ARTICOLO