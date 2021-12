Presutto (M5S), PNNR: “Basta ai protagonismi politici, serve responsabilità”

“Oramai sono quotidiane le tante preoccupazioni sulla difficoltà di seguire nei termini previsti il Programma Nazionale per la Ripresa e la Resilienza, peraltro, a detta dei più, ultima chance per recuperare e rilanciare l’Italia, e, colmare il divario che esiste tra Nord e Sud del Paese. Ma queste preoccupazioni rispondono a dei criteri che, hanno nella nostra recente storia, delle motivazioni che possono ampiamente giustificarle”. Lo dichiara il Senatore Vincenzo Presutto del Movimento 5 Stelle in una nota.

Continua Presutto

“Dobbiamo ricordarci che l’Italia registra un ritardo di circa trent’anni in termini di crescita se rapportati a paesi come Francia, Germania e Spagna, imbrigliata in delle logiche politiche e partitiche anomale, che ne hanno compromesso un processo di crescita e di ammodernamento economico, sociale e tecnologico, che avrebbe ulteriormente rafforzato il ruolo di grande potenza mondiale del nostro Paese” – replica Presutto – “Ed ora, per effetto della pandemia che ancora perdura, viene concessa all’Italia, dall’Unione Europea, la possibilità di utilizzare ingenti risorse per recuperare questo ritardo e realizzare importanti riforme come quella della pubblica amministrazione, della giustizia, del fisco, del mercato del lavoro, avviare quelle iniziative per recuperare il gap di genere uomo-donna che caratterizza in modo negativo il mondo del lavoro, altre per favorire l’inserimento dei giovani e colmare le differenze economiche-sociali ed infrastrutturali tra Nord e Sud. Tutto ciò, dovrà accadere in un lasso di tempo brevissimo, ma all’interno di un quadro politico nazionale in grande fibrillazione. L’attuale Governo a guida Draghi si confronta, in questo frangente, con una maggioranza rappresentata da una grande coalizione allargata, che vive al suo interno un continuo clima conflittuale. Mentre tutto questo accade, bisognerà anche scegliere un grande profilo istituzionale che vada a ricoprire l’importantissima carica del Presidente della Repubblica.”

Conclude Presutto

“Queste condizioni se fossero paragonabili ad un evento meteorologico avverso diremmo di trovarci di fronte ad una tempesta perfetta, ma tutto ciò agli italiani non importa, i nostri concittadini legittimamente pretendono in questo momento la massima responsabilità da parte di tutti i soggetti che, a vario titolo rappresentano le istituzioni bypassando inutili e sterili protagonismi politici. La responsabilità del mondo politico, infatti, deve trovare necessariamente la sua concreta espressione nell’adottare soluzioni utili a garantire con azioni concrete la creazione di un Paese moderno, evoluto, sicuro e civile, così come è stato voluto dai nostri padri costituenti”.