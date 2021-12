Migranti, Sibi Mani (Pd) a Gualtieri, a Roma un assessorato all’integrazione

“Il premier Draghi ieri in Parlamento ha fatto una fotografia non solo del futuro del Paese, ma di quello che è già la realtà. Mentre si parla di integrazione, di quanto i migranti possano essere una risorsa, di fatto in Italia già lo sono. I cosiddetti Nuovi Italiani di prima generazione hanno iniziato a vivere in questo Paese il più delle volte facendo lavori umili ma ora sono sempre più imprenditori, come proprietari di bar e ristoranti, e li troviamo in molte aziende a lavorare. Il futuro prossimo delle seconde generazioni è rappresentato da ragazze e ragazzi adolescenti che tra qualche anno saranno sempre più integrati e li troveremo più frequentemente anche come dipendenti presso i pubblici servizi.

Mentre le famiglie italiane sono in crisi di natalità e demografica, queste persone possono aiutare a ripopolare le città e offrire risorse all’Italia. Il mio appello, in quanto Presidente del PD Roma è proprio questo, ormai da anni: il futuro multietnico e multiculturale è già esistente, proprio come in tanti altri paesi europei. Quello che manca in Italia però è la rappresentanza nelle istituzioni, permettendo ai Nuovi Italiani che sono parte attiva della società e dell’economia italiana, di esserlo anche nelle decisioni che riguardano lo Stato e gli Enti Locali.

Recentemente ho proposto al segretario Letta di istituire un assessorato all’integrazione nei vari comuni a guida PD che venga guidato da un Nuovo italiano. E’ un impegno a cui tengo particolarmente e mi auspico vivamente che venga compiuto dal Partito Democratico cosi da colmare lo scollamento che esiste tra le comunità dei nuovi italiani e il PD, unico partito che, almeno a parole, proclama di volerli rappresentare, ma nel concreto non sempre riesce a soddisfare queste loro aspettative.

Sarà mia premura nei prossimi giorni parlane di nuovo con il segretario Letta e anche con il sindaco Gualtieri, perché la città di Roma può diventare capofila in un buon esempio per tutto il Paese”.

Così in una nota Sibi Mani Kumaramangalam, presidente del Pd Roma di origini indiane.