De Magistris: “Dovreste solo provare vergogna per quello che avete fatto”

Il Presidente di Italia Viva On. Rosato confessa che le risorse per Napoli si possono dare ora solo perché c’è Manfredi Sindaco mentre prima, dolosamente, non si sono date perché il sindaco era de Magistris.

Si tratta di un deputato della Repubblica che parla di risorse pubbliche come se fosse il suo portafoglio personale.

Sono stato eletto dal popolo napoletano per due volte e sono anche stato il sindaco più longevo della storia di Napoli, nonostante ci abbiano ostacolato in tutti i modi.

Inaudita violazione

Non dare volutamente i soldi a Napoli per colpire un avversario politico è gravissima ed inaudita violazione della sovranità popolare. Siamo al delitto morale, politico ed istituzionale e credo anche ai limiti di fatti penalmente rilevanti, tenuto conto che lo stesso On. Rosato ammette quello che noi dicevamo da anni, ossia che i soldi per Napoli e per altri Comuni erano dovuti e necessari.

Lo avete fatto apposta, con convinzione e cattiveria, creando danni gravissimi alla città ed al suo popolo.

Dovreste solo provare vergogna per quello che avete fatto.



