Quirinale, Trancassini (FDI): “Un Presidente patriota per noi è il requisito minimo”

“Quando Giorgia Meloni ha detto che il prossimo Presidente della Repubblica dovrà essere un patriota, per noi si trattava di una cosa ovvia, direi quasi di un requisito minimo, eppure da più parti ci sono stati tutta una serie di commenti e di reazioni meravigliate rispetto a questo”. Lo ha dichiarato in un’intervista a iNews24 il deputato e coordinatore regionale di FDI, Paolo Trancassini, che ha poi proseguito: “Evidentemente fino ad ora la scelta del Capo dello Stato è stata impostata su strategie e giochi di palazzo che servivano a garantire, a questa o quella forza politica, un’arma in più da potersi giocare in caso di necessità”.

Sulla possibile candidatura di Berlusconi, Trancassini ha commentato

“È ancora prematuro entrare nello specifico sui vari nomi. L’importante è trovare l’esatta sintesi rispetto ai requisiti di cui parlavamo prima. Poi se questa persona sarà Berlusconi o qualcun altro, lo vedremo più avanti”. Sull’ipotesi di Draghi al Quirinale, l’esponente di FDI ha successivamente spiegato: “Noi non abbiamo mai messo in discussione le capacità di Draghi, ma abbiamo avuto da ridire sul fatto che questo fosse “il Governo dei migliori”. Ci saranno modi e tempi giusti per affrontare la questione, ma in questo momento parlare di Draghi, così come di Berlusconi, è ancora prematuro”.

Sulla partecipazione ad Atreju da parte di numerosi leader politici, Trancassini ha quindi concluso

“Siamo molto soddisfatti perché è la dimostrazione che c’è bisogno del confronto politico e che la nostra è una destra matura, moderna, serena, ma anche molto forte delle proprie idee e che per questo siamo pronti a discutere con tutti. Credo sia un evento che sancisca, qualora ce ne fosse stato ulteriormente bisogno, la centralità di Fratelli d’Italia nel dibattito politico nazionale”

