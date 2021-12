Camposampiero, arrivano gli Skaupaz Toifl il prossimo 18 dicembre

Al via a Camposampiero, nel Padovano, il Christmas Village dal 4 al 24 dicembre nelle piazze Castello e Vittoria. Tra le tante attrazioni, sabato 18 in esclusiva veneta arrivano decine di demoni Skaupaz Toifl con uno spettacolo ricco di emozioni per grandi e piccini.

La manifestazione è totalmente gratuita.

Dal 4 al 24 dicembre le piazze Castello e Vittoria di Camposampiero, nel Padovano, si vestono di magia natalizia, apre infatti tutti i sabati e le domeniche fino alla Vigilia il “Camposampiero Christmas Village”. Un luogo incantato dove i bambini incontreranno Babbo Natale con i suoi animaletti e gli elfi e si potrà ammirare il maestoso albero di Natale illuminato dalle splendide luminarie. La manifestazione, totalmente gratuita, è organizzata dal Comune di Camposampiero in collaborazione con Lobby Agency di Riccardo Checchin e Thomas Visentin.

Il programma è ricco di attrazioni con artisti di strada ed esibizioni emozionanti come la magia dello spettacolo delle bolle, i burattini e maghi che stupiranno tutti. Per i più grandi c’è anche un’area dedicata alla musica e all’aperitivo per condividere la magia di Natale coi propri amici in tutta spensieratezza. Dal primo weekend di dicembre, all’interno della Torre dell’Orologio sarà possibile visitare anche una mostra fotografica che esporrà le foto del concorso fotografico promosso dall’Ascom dal titolo “Camposampiero viva di Storia di Acque e di Attività”. Inoltre, in un negozio del centro si potranno ammirare le creazioni del concorso di presepi organizzato dalla Proloco cittadina.

Ma a rendere unico questo Natale nel Padovano è una grande esclusiva per il Veneto. Sabato 18 dicembre alle ore 18.30 infatti c’è la sfilata e lo spettacolo del famoso gruppo Skaupaz Toifl, i diavoli senza regole. Il gruppo, composto da una quarantina di figuranti, rievoca antiche divinità celtiche ed in particolare la figura di Frau Perchta, protettrice del mondo animale che veste con pelli, corna e artigli delle bestie.

Si narra che questa divinità appaia al mondo nel periodo più lungo e buio dell’anno, compreso verosimilmente tra il mese di novembre fino a febbraio con lo scopo di scacciare il diavolo che approfitta del difficile periodo invernale per depredare dei sostentamenti della gente gelosamente custoditi per affrontare il grande freddo. La sua figura, quindi, è simbolo di amore e protezione, in difesa della natura e anche dei bambini.

Lo spettacolo degli Skaupaz è di grande effetto scenico grazie ai giochi di fuoco e alle loro pittoresche maschere fatte da scultori del legno in abbinato a vestiti di pelli di animale conciate cucite da artigiani. L’aspetto più importante e vanto è lo spirito che accomuna ogni singolo elemento di questo gruppo affiatato, quello di assecondare le richieste dei bisogni e di chi è meno fortunato, tant’è che il ricavato proveniente dai gadget del gruppo viene dato in beneficenza.

LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA

Mercoledì 08 DICEMBRE dalle 10:30 alle 22:00 Ore 10:30 inaugurazione 1° edizione Mostra del Presepe artistico a cura di ProLoco Camposampiero. La mostra sarà esposta fino al 9 gennaio presso Contrà dei Nodari n. 34, Camposampiero. Ore 14:30 omaggio floreale alla Madonna della Torre. Ore 17:00 fino alle 22:00 The Monkey DJ set.

Sabato 11 DICEMBRE dalle 17:00 alle 22:00 “Pink Power” la console tutta al femminile di Radio Piterpan, con sister Gloria e Linda Pani .

Domenica 12 DICEMBRE dalle 14:00 alle 22:00 Marcia dei Babbi Natale organizzata dall’Associazione Sant’Antonio Run con dolce sorpresa per tutti i bambini. Ore 14:00 ritrovo e apertura iscrizioni in Piazza Vittoria. Ore 15:00 partenza camminata di 3 km. Ore 15:30 arrivo e ristoro. Ore 16:00 arrivo in slitta di Babbo Natale. 2,00€ di iscrizione inclusi berretto di Babbo Natale e ristoro finale . *Sono graditi i nostri amici a quattro zampe. L’intero ricavato sarà devoluto all’associazione Fiori di Cactus. Ore 17:00 aperitivo DJ set.

Sabato 18 DICEMBRE dalle 17:00 alle 22:00 Ore 17:00 aperitivo DJ set. Ore 19:00 SKAUPAZ TOIFL Show, lo spettacolo dei diavoli senza regole. Al termine dello spettacolo DJ set fino alle 22:00.

Domenica 19 DICEMBRE dalle 15:00 alle 22:00 Ore 15:00 animazione con Accademia Filarmonica di Camposampiero che presenta gli allievi dei corsi Sing it, S.I.N.G., GiocaMusica, Infinity Percussione Coro N.A.M.E. Ore 16:30 visita guidata a Camposampiero, tra torri, acque e santi a cura della guida turistica Mariaclaudia Crivellaro. Ritrovo ore 16:30, Santuario del Noce. Costo € 8,00 – ragazzi fino ai 16 anni gratis. Info e prenotazioni: info@visitapadova.it – 339 4368067. Ore 17:00 aperitivo DJ set.

Venerdì 24 DICEMBRE, VIGILIA DI NATALE dalle 15:00 alle 22:00 Ore 15:00 premiazione delle letterine più originali presso la casa di Babbo Natale, in collaborazione con associazione Giochiamo con Sofia e Checco Camposampiero Rugby. La sera della vigilia in compagnia di IGOR S & LADY BRIAN e Radio Piterpan.