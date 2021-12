Centrosinistra, Verini (PD): “Renzi si allontana dal campo progressista e guarda a destra”

“Mi pare che Renzi purtroppo stia completando la traiettoria che lo sta allontanando dal campo del centrosinistra”. Lo ha dichiarato in un’intervista a iNews24 il deputato del Pd, Walter Verini, che ha poi proseguito: “Ormai è piuttosto evidente che guardi a destra, o anche ad un improbabile centro, ma in questo caso dovrà essere lui a preoccuparsi, non noi. Già alcuni parlamentari l’hanno abbandonato e sono convinto che qualora fosse confermata la deriva a destra, ce ne saranno molti altri pronti a lasciarlo”.

Sui rapporti tra il Pd e gli alleati, Verini ha poi spiegato

“Noi non stiamo rincorrendo nessuno, abbiamo la responsabilità di lavorare per la nascita di uno schieramento progressista e per questo ci sentiamo in dovere di esercitare un ruolo di aggregazione e di sintesi”. “Se riusciremo a far convergere su questo terreno comune anche forze diverse tra loro, dai 5stelle a Calenda -ha aggiunto- allora non vedo alcun rischio di subalternità. Subalterno è chi è solo, come siamo stati noi nel 2018, quando esibivamo i muscoli pur essendo isolati, e infatti abbiamo preso il 18%”.

Sulla manovra di bilancio del Governo, Verini ha successivamente dichiarato

“Il giudizio non può che essere positivo, teniamo presente che ci sono 7 miliardi di taglio dell’Irpef e queste sono delle risorse importanti che rendono più pesanti le buste paga dei lavoratori. In generale direi che si tratta di una manovra espansiva che ha aspetti importanti di solidarietà sociale e con alcune forme di redistribuzione”.

Sullo sciopero proclamato da CGIL e UIL, Verini ha poi concluso

“Non voglio entrare nel merito delle scelte o sui metodi di lotta che spettano ai sindacati, ma credo che questo non dovrebbe essere il momento della conflittualità sociale e che occorra invece fare di tutto affinché queste frizioni vengano in qualche modo superate. Per farlo però è necessario innanzitutto ripristinare un dialogo costruttivo tra le organizzazioni sindacali, e tra queste e il governo”

