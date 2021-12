Castelfusano, Ostia: “Blitz de La Foresta che Avanza: difendiamo la nostra pineta!”

Questa mattina i volontari de La Foresta che Avanza, movimento ecologista identitario, si sono recati all’interno della pineta di Castelfusano di Roma per un sopralluogo, dal quale è emerso uno stato di degrado e abbandono totale. “Abbiamo rinvenuto accampamenti abusivi copertoni di plastica, materassi, biciclette abbandonate, bottiglie di vetro e altri rifiuti che, di fatto hanno reso alcune aree della pineta una discarica a cielo aperto” – dichiara il movimento nella nota – “inoltre alcune zone adibite a punti di ristoro, in cui fino a qualche tempo fa le famiglie venivamo a trascorrere le domeniche, sono inusufruibili.

Per questo ci rivolgiamo alle istituzioni locali, al presidente Falconi del X municipio e al sindaco Gualtieri, affinché venga pensato e messo in atto un piano di riqualifica che restituisca la pineta ai cittadini romani”. Conclude infine la nota – “ dopo un periodo che ci ha voluti chiusi dentro casa attraverso folli restrizioni ritornare a vivere la natura è fondamentale per il nostro benessere fisico e mentale ed è un dovere delle amministrazioni proteggere il polmone verde più grande d’Europa”.