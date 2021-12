Quirinale, Lezzi: “Draghi non ha rispetto per le istituzioni, tratta il Parlamento come un passacarte”

“Draghi è un uomo che non ha alcun rispetto per le istituzioni, che tratta il Parlamento come fosse un passacarte e il Cdm come un ufficio notarile. Una persona del genere non può e non deve ricoprire la carica di Presidente della Repubblica”. Lo ha dichiarato in un’intervista a iNews24 la senatrice del Gruppo misto, Barbara Lezzi, che ha poi proseguito: “Io non dimentico le cose che ha fatto in passato, come affamare la Grecia e aver affossato ulteriormente Mps, e ricordo anche che ai tempi delle privatizzazioni venne ripreso persino dalla Corte dei Conti. Ecco se qualcuno giudica tutto questo come un curriculum valido, per me invece non è cosi.”

Sulla possibile candidatura di Berlusconi, Lezzi ha commentato

“Per me è una vergogna anche solo che se ne parli, figuriamoci che c’è qualcuno che davvero sta trafficando per portarlo al Quirinale. Io, al contrario di altri, Berlusconi non lo rispetto”.

Sul possibile nuovo partito annunciato da Di Battista e Villarosa, Lezzi ha successivamente dichiarato

”Io sono accanto ad Alessandro e sì, mi piacerebbe far parte di questo percorso. Ciò che conta sono i principi, le idee e ovviamente la determinazione e il coraggio nel portarle avanti. Sarà questo a contraddistinguere questa nuova forza politica che prenderà sicuramente spunto anche da tutte le esperienze fatte nel Movimento”.

Ha poi concluso

“Il M5s esiste ancora, non c’è da rifondarlo, solo che ormai ha preso un’altra strada rispetto alla nostra”

