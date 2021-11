L’indispensabile per studiare da casa: cosa serve?

Soprattutto a causa della pandemia causata dal Covid 19 abbiamo assistito a molti cambiamenti che riguardano anche il mondo dello studio. Inutile dire infatti che, per motivi di forza maggiore, milioni di studenti in Italia e nel mondo hanno dovuto seguire le lezioni da casa. Oggi studiare da casa e seguire lezioni è possibile ma sarà importante padroneggiare l’uso di determinati dispositivi elettronici e avere a disposizione una connessione internet realmente efficace. L’ideale sarebbe avere una connessione tipo fibra ottica così da poter contare su prestazioni elevate in download e upload. La copertura della Fibra Vodafone è ampiamente diffusa in tutto il territorio nazionale e basterà visitare il sito web dell’operatore per capire se si vive in una zona dove poter sottoscrivere un contratto di questo tipo. Una connessione veloce è la condizione necessaria per poter studiare da casa ma non è l’unica, come vedremo infatti ogni studente dovrà essere in possesso di tutta una serie di oggetti necessari.

Studiare da casa: cosa serve

Oltre a una connessione veloce, meglio se fibra, gli studenti che vogliono studiare o seguire le lezioni da casa propria dovranno avere anche tutta una serie di oggetti essenziali come Pc, tablet o smartphone, applicazioni per seguire le lezioni a distanza, webcam e microfono e dispositivi di rete. Dal momento che al giorno d’oggi studiare e seguire lezioni da cassa è divenuta una vera e propria esigenza, oggi avere un Pc o un tablet è diventata quasi una condizione necessaria. In quest’ottica sarebbe meglio prediligere degli apparecchi con Windows in quanto sono maggiormente compatibili con le piattaforme streaming e di riunioni come, ad esempio, Microsoft Teams.

Quando si studia o si seguono le lezioni da internet bisogna però fare attenzione al rischio di possibili problemi di rete o di connessione. Per limitare disagi e stress al massimo si consiglia di acquistare un ripetitore Wi-Fi così da potersi connettere da ogni stanza della casa senza limiti di alcun tipo. In alternativa si potrà anche pensare di acquistare una powerline per collegarsi via cavo. Sarebbe inoltre anche molto meglio procurarsi una stampante multifunzione così da poter stampare, scannerizzare, fotocopiare e inviare fax.

Studiare da casa: l’importanza di stare comodi

Studiare da casa e seguire le lezioni a distanza è ormai una prassi consolidata ma è essenziale pensare sia alla stabilità della connessione che alla propria comodità. Si consideri infatti che gli studenti dovranno restare ore e ore seduti davanti al monitor e sarà quindi essenziale cercare di migliorare la comodità. Ad esempio molti consigliano di utilizzare tastiera e mouse ergonomici che sostengono naturalmente i polsi durante il lavoro e lo studio al computer. Anche la sedia da ufficio riveste un ruolo fondamentale dal momento che dovrà essere utilizzata anche per 8-10 ore al giorno. Quando si decide di acquistare una sedia da ufficio sarebbe meglio evitare di ricercare il massimo risparmio altrimenti sarà molto probabile che dovremo sostituirla dopo circa un anno di utilizzo. Sempre a questo fine sarebbe opportuno procurarsi un poggia polso ergonomico con materiale morbido che ci aiuti a utilizzare meglio il mouse.

Studiare da casa: altre componenti da considerare

Sarebbe meglio procurarsi per lo studio da casa anche alcune componenti essenziali come un’antenna Wi-Fi + bluetooth per migliorare il caricamento delle pagine web e la fluidità video. Si consiglia anche di valutare di acquistare maggiore memoria RAM in quanto offre al nostro pc maggiore spazio per i processi da seguire in tempo reale. Si potrebbe anche valutare l’acquisto di un nuovo Hard disk magari preferendo le recenti unità di memoria e stato solido (SSD) per migliorare le prestazioni del nostro PC e quindi anche la fruizione di lezione e contenuti. Infine si potrebbe anche valutare la sostituzione della scheda grafica del computer desktop con una di nuova generazione con una quantità di memoria video superiore. In questo modo le videoconferenze saranno più veloci e si noterà anche una migliore qualità della trasmissione.