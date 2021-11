Quirinale, Berlusconi tenta la galassia grillina

C’è stato un tempo in cui Silvio Berlusconi ai parlamentari del Movimento 5 Stelle non avrebbe fatto nemmeno “pulire i cessi”. Ma con il voto sul Quirinale alle porte il patron di Forza Italia è sempre più disposto a cambiare idea. La sua intervista al Tempo, in cui si dice favorevole al reddito di cittadinanza, viene unanimemente letta come un tentativo neppure troppo velato di ingraziarsi i voti della galassia grillina.

Corteggiamento

Il Cavaliere da qualche settimana ha dato il via a quello che si potrebbe definire un vero e proprio corteggiamento. Prima ha elogiato Conte – “ha un po’ il mio stile” – poi ha preso le difese dei navigator per il tramite del fidatissimo Brunetta, infine, oggi, l’endorsment sul reddito di cittadinanza. “E’ giusto, aiuta i poveri”, dice. Un tempo pensava che fosse “una presa in giro, una promessa impossibile da mantenere”.

Sullo sfondo c’è la lotteria delle votazioni per il Quirinale. Nelle prime tre servirà il quorum dei due terzi dei 1009 grandi elettori. Ma Berlusconi, verosimilmente, punta alla quarta votazione quando basteranno 505 voti per assurgere al Colle più alto. Stando ai calcoli che circolano tra i gruppi parlamentari, al momento il Cavaliere potrebbe contare su una soglia vicina ai 480 voti. Di qui la strategia di appianare i rapporti coi nemici di sempre. E attrarne i consensi.

Fonte: agenzia Dire



