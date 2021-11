Lockdown per i non vaccinati, Zanella (Lega): “Niente allarmismi, Draghi sta adottando la linea della Lega”

“Mi sembra che Draghi sia stato molto chiaro e stia adottando la stessa linea della Lega, quella della cautela, motivo per cui al momento non sono necessarie altre chiusure” Lo ha dichiarato in un’intervista a iNews24 la deputata della Lega, Federica Zanella, che ha poi proseguito: “Non possiamo guardare alla Germania e all’Austria facendo nostre le loro problematiche, perché noi siamo in una condizione molto diversa sia per quel che riguarda i contagi che le ospedalizzazioni, e soprattutto nel numero dei vaccinati”.

Zanella ha successivamente spiegato

“In questo momento stiamo lavorando affinché tutto rimanga aperto per tutti, anche perché oggi abbiamo un terzo dei contagi e un decimo dei decessi rispetto allo scorso anno e anche la pressione sulle terapie intensive fortunatamente è sotto controllo in tutte le regioni, quindi abbiamo il dovere di salvaguardare i cittadini che già hanno fatto moltissimi sacrifici e allo stesso tempo proteggere l’economia”.

L’esponente leghista ha poi parlato dei non vaccinati

“Molte delle persone che oggi non sono vaccinate non sono no vax ideologici, ma hanno semplicemente paura, e anche per questo per ora puntiamo a lasciare tutto aperto senza fare discriminazioni e senza creare altre fratture sociali”. Sull’ipotesi di obbligo vaccinale, Zanella ha poi concluso: “Personalmente non sono d’accordo con l’obbligo vaccinale, anche perché abbiamo un Green pass molto vincolante che già aiuta a convincere tante persone che altrimenti non si sarebbero vaccinate. Credo che ogni tanto bisognerebbe anche cercare di comprendere le paure della gente e cercare di spiegare con più chiarezza e meno aggressività che il vaccino è l’unica mezzo per uscire da questa pandemia”.

