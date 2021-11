Governo, Vito (Forza Italia): “Saranno i cittadini a decidere se Draghi rimarrà oltre il 2023”

“A me non piace questo clima per cui si dice sin da ora che Draghi rimarrà a Palazzo Chigi anche oltre il 2023. Questo lo decideranno gli elettori e non può essere un’ipoteca che viene posta ancora prima delle elezioni, altrimenti rischiamo di accrescere la disaffezione dei cittadini per la politica” . Lo ha idichiarato in un’intervista a iNews24 il deputato di Forza Italia, Elio Vito, che ha poi proseguito: “Anche lo spirito con cui Meloni sosterrebbe la candidatura di Draghi al Quirinale è funzionale solo a rendere contendibile Palazzo Chigi, ma Palazzo Chigi deve essere sempre e comunque contendibile. Chi vincerà poi potrà governare, ma dare l’impressione che le elezioni del 2023 siano inutili perché tanto “rimarrà Draghi”, come dicono anche miei autorevoli colleghi che oggi sono ministri, non lo trovo corretto”.

Sulle dichiarazioni di Giorgia Meloni che aveva parlato di un passo indietro di Berlusconi sul Quirinale, Vito ha spiegato

“Secondo me si tratta sostanzialmente di un grande equivoco. Innanzitutto il presidente Berlusconi ha detto agli alleati che non è questo il momento per parlare del Quirinale, quindi se non c’è stato un passo in avanti, è ovvio che non può esserci nemmeno un passo indietro. Per il resto mi pare evidente che la candidatura di Berlusconi sia ancora sul tavolo, per la semplice ragione che è la figura più autorevole che il centrodestra possa esprimere, con tutto il rispetto per i vari Pera, Casellati e Casini…“.

Vito ha poi lanciato un appello ai partiti politici sulla partecipazione ai prossimi referendum

“Vista la disaffezione che c’è oggi nei confronti della politica, e visto il distacco che i gli elettori hanno manifestato con l’astensione registrata nelle ultime amministrative, sarebbe bello se i partiti cercassero di coinvolgere direttamente i cittadini attraverso i referendum previsti per la prossima primavera”. Ha poi concluso: “Sarebbe un gesto di responsabilità democratica oltre che di rispetto per i cittadini se, una volta fatte le elezioni del Presidente della Repubblica e prima di parlare di eventuali elezioni anticipate, si permettesse di votare per i quesiti referendari”

