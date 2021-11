Quirinale, Frassini (Lega): “Non potremmo mai opporci alla candidatura di Draghi”

“Noi non potremmo mai dire no ad una candidatura di Draghi, visto che facciamo parte della sua maggioranza e che parliamo di una figura autorevole e stimata anche in ambito europeo”. Lo ha dichiarato in un’intervista a iNews24 la deputata della Lega, Rebecca Frassini, che ha poi proseguito: “Credo che ogni discorso sul Quirinale sia ancora prematuro perché l’esigenza principale in questo momento è che la legge di Bilancio riesca a vedere la luce il prima possibile. Arriverà il momento per discutere e confrontarci sul Quirinale, ma a tempo debito”.

Sulla proposta di Enrico Letta per una maggiore collaborazione tra i partiti in vista dell’approvazione della Legge di Bilancio, Frassini ha commentato

“Accogliamo favorevolmente la proposta di Letta. Anche secondo noi in questo momento c’è bisogno di responsabilità e unità di intenti, non solo per quanto riguarda la legge di Bilancio, ma anche per tutti quei provvedimenti che servono al nostro Paese per uscire dalla crisi”.

Frassini ha poi proseguito

“È ovvio che tutti dobbiamo rinunciare a qualcosa, ma è anche vero che questa maggioranza si regge su una promessa: quella che non ci sarebbero state nuove tasse per gli italiani, e noi questa promessa vogliamo mantenerla”.

Sulla Legge di Bilancio l’esponente della Lega ha poi spiegato

“Avremmo preferito che ci fossero meno risorse per il Reddito di cittadinanza, ma proprio per questo proporremo degli emendamenti volti a diminuire una parte di quelle risorse per metterle invece sull’ampliamento della platea della flat tax fino a 100mila euro”.

Frassini ha poi concluso

“Personalmente non ho dubbi che quando finalmente avremo la possibilità di andare votare, le urne ci consegneranno un governo di centrodestra composto da Forza Italia, Fdi e Lega primo partito, con Matteo Salvini premier”

