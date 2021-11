Albano, viola il divieto di avvicinamento e danneggia l’auto dell’ex: arrestato un uomo

I Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo hanno arrestato in flagranza di reato di atti persecutori e danneggiamento un romano 42enne, sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ex convivente.

L’uomo si è recato a casa della ex ad Albano

L’uomo, in stato di agitazione per effetto degli stupefacenti assunti, si è recato a casa della donna chiedendo insistentemente di entrare. Al diniego ottenuto, il 42eene ha iniziato a colpire con calci la porta di ingresso scagliandosi successivamente contro l’autovettura della donna, parcheggiata davanti l’abitazione, rompendo parti della carrozzeria. Al termine dell’azione si è allontanato. In serata l’uomo ha raggiunto nuovamente la donna, ma questa volta è stato prontamente bloccato e arrestato dai Carabinieri.

Dopo l’arresto l’uomo è stato associato al carcere di Velletri a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.